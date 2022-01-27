Следствию в Петербурге со второй попытки удалось добиться ареста продавца экоковриков, флер насильника за ним с 2015 года

Московский районный суд Петербурга арестовал мужчину, которого накануне задержали по подозрению в развратных действиях, об этом «Фонтанке» стало известно 27 января. На данный момент в полиции продолжают искать жертв его поползновений с расстегнутой ширинкой.

Молодого человека арестовали по эпизоду из 2016 года. Тогда в полицию обратилась мама 13-летней девочки. По сообщению женщины было возбуждено уголовное дело с фабулой «оголив гениталии попытался потрогать подростка» у дома 39 по Новоизмайловскому проспекту.

Подозреваемого в этом деле не было вплоть до нового 2022 года, как и в еще более старом эпизоде, когда в парадной на Бухарестской пострадала девушка. Следствие, вооружившись наркосудимостями подозреваемого и словами потерпевшей о том, что она боится за свою жизнь, попросило суд арестовать продавца экоковриков. Подозреваемый признал вину и рассказал о себе, как о заботливом семьянине, его отпустили с подпиской о невыезде.

Решение намеревалась обжаловать прокуратура. Следствие убеждено, что он сознался только чтобы его не стали проверять на другие эпизоды.

По данным уголовного розыска, на счету этого человека немало подобных выходок со спущенными штанами. Полицейские просят родителей и детей присмотреться к человеку на фотографии и, если вдруг возникнут неприятные воспоминания, обратиться к ним по телефону.