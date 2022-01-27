Уголовный розыск всё-таки «закопал» продавца экоковриков с расстегнутыми штанами. Потерпевшей всего 13 лет

После того как Фрунзенский райсуд отпустил под подписку о невыезде подозреваемого в развратных действиях петербуржца, уголовный розыск продолжил искать жертв его поползновений со штанами нараспашку. И нашел аж в 2016 году.



По версии следствия, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 января, пять лет назад в октябре 27-летний мужчина у парадной дома 39, корпус 1, по Новоизмайловскому проспекту пристал к 13-летней девочке, возвращавшейся из школы. По предварительной информации, он расстегнул штаны и пытался потрогать подростка. Школьница убежала, а её мама обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Но подозреваемого не было, пока накануне нового, 2022 года на Васильевском острове не задержали продавца экоковриков по делу о надругательстве над девушкой в парадной дома на Бухарестской улице в 2015 году.

