FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: 0
73.65р83.20р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Суд в Петербурге не стал арестовывать продавца ковриков, обвиняемого в насилии шестилетней давности

2
Печать

Следствие просило отправить в СИЗО жителя Петербурга, которого накануне задержали по делу о сексуальном насилии. Суд доводы не убедили.

Как стало известно «Фонтанке», задержанного за насилие в купчинской парадной шесть лет отпустили в зале Фрунзенского районного суда. Следствие просило его арестовать, так как у него нет прописки и потерпевшая по делу опасается мести с его стороны. Судья принял во внимание, что обвиняемый признает вину, готов возместить моральный вред и не имеет прописки потому что старую квартиру продал, а новую еще не сдали строители.

Молодого человека, который в соцсетях позиционирует себя как продавец экоковриков для автомобилей, задержали накануне. В 2015 году в парадной дома на Бухарестской улице он надругался над девушкой. В деле не было подозреваемого шесть лет. У него несколько судимостей по наркостатьям. Следствие считает, что он может быть причастен к другим насильственным эпизодам. Видео с его изображением было опубликовано в соцсетях.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

daisychain
Как-то сильно напоминает выполнение предновогоднего плана по посадкам. Шесть лет ловили, а тут вдруг поймали. Если речь НЕ идет о ДНК-экспертизе (допустим, задержали по другому делу, взяли мазок, и тут оп!) - то "вспомнить и опознать" кого-то через шесть лет, особенно, если речь идет о молодом человеке (в юности внешность меняется очень быстро) - это как-то странно.
Mafioza
Складывается впечатление,что судьи уже ушли праздновать и на все дела махнули рукой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний