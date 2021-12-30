Суд в Петербурге не стал арестовывать продавца ковриков, обвиняемого в насилии шестилетней давности

Следствие просило отправить в СИЗО жителя Петербурга, которого накануне задержали по делу о сексуальном насилии. Суд доводы не убедили.
Как стало известно «Фонтанке», задержанного за насилие в купчинской парадной шесть лет отпустили в зале Фрунзенского районного суда. Следствие просило его арестовать, так как у него нет прописки и потерпевшая по делу опасается мести с его стороны. Судья принял во внимание, что обвиняемый признает вину, готов возместить моральный вред и не имеет прописки потому что старую квартиру продал, а новую еще не сдали строители.
Молодого человека, который в соцсетях позиционирует себя как продавец экоковриков для автомобилей, задержали накануне. В 2015 году в парадной дома на Бухарестской улице он надругался над девушкой. В деле не было подозреваемого шесть лет. У него несколько судимостей по наркостатьям. Следствие считает, что он может быть причастен к другим насильственным эпизодам. Видео с его изображением было опубликовано в соцсетях.