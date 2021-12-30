Продавца экоковриков задержали на Васильевском острове за сексуальное насилие в купчинской парадной шесть лет назад

Сотрудники уголовного розыска нашли обидчика жительницы Фрунзенского района, когда та уже и не ждала.



Как стало известно «Фонтанке» 30 декабря, нападение на 26-летнюю жительницу Фрунзенского района произошло в августе 2015 года. Неизвестный мужчина зажал её в парадной дома на улице Бухарестской и надругался.



СК возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». И на шесть лет дело стало «глухарем». Пока в декабре 2021 года уголовный розыск не получил информацию о том, что к нападению на петербурженку может быть причастен житель Приморского района. Его задержали накануне в квартире дома на проспекте КИМа в районе станции метро «Приморская».

