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Признался, чтобы не копали. Прокуратура опротестует свободу продавца ковриков, обвиняемого в нападении на петербурженку

Под Новый год уголовный розыск нашел молодого человека, еще 6 лет назад напавшего с расстегнутыми штанами на женщину. Он сознался и готов возместить вред. Суд Фрунзенского района не удовлетворил ходатайство об аресте, а решение не поняли.

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«Фонтанка» дает мнения вынужденных оппонентов и перспективу развития событий.

Как накануне сообщила «Фонтанка», 30 декабря Фрунзенский районный суд Петербурга отказал Следственному комитету в аресте 27-летнего обвиняемого по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Задержан же молодой человек был в тот же день на Васильевском острове. Другое дело, что этот эпизод касается 2015 года, когда, по версии следствия, подкрепленного не только опознанием, но и видео, как он вошел за женщиной в парадную и, скажем так, приставал к ней с уже расстегнутыми джинсами. Заметим и то, что фигурант ничего не отрицает.

Полиция просит петербурженок посмотреть на его лицо, а если узнают — позвонить в главк.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Все эти факты отразил и судья Фрунзенского суда Щербаков. Так, в своем постановлении он пишет, что «…признал вину, раскаялся в содеянном, дал подробные показания, намерен возместить потерпевшей вред… трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно… постоянно оказывает помощь матери и брату, которые являются инвалидами…». Также указано, что задержанный не судим. Формально это действительно так — судимости его погашены. Но по факту — несколько другое.

Его положительный образ не очень вырисовывается: уже в 16 лет он осуждался за покушение на кражу, в 18 лет — за наркотики, в 23 года вновь за наркотики (все заканчивалось условно и штрафом). В социальных сетях он позиционирует себя как продавец экоковриков для автомобилей.

Полицейские же уверены — его признание было своего рода уловкой, так как он боится, что всплывут другие его истории. «Он так быстро признался, чтобы мы не копали дальше», — заявил нам один из сотрудников. Насколько известно нашему изданию, у следствия уже наработан еще один материал по аналогичному случаю.

Так, в мае 2020 года на улице Турку он также вошел за дамой с расстегнутыми штанами. Кстати, и здесь он влетел под видео, но ставить на «Фонтанку» его нельзя в связи с явными физиологическими откровениями.

По информации нашего издания, через пару дней прокуратура города опротестует решение суда в апелляции.

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Комментарии (1)

ДЮрьевич
Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что вопросов больше к психиатрам, чем к следствию.
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