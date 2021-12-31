Признался, чтобы не копали. Прокуратура опротестует свободу продавца ковриков, обвиняемого в нападении на петербурженку

Как накануне сообщила « Фонтанка », 30 декабря Фрунзенский районный суд Петербурга отказал Следственному комитету в аресте 27-летнего обвиняемого по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Задержан же молодой человек был в тот же день на Васильевском острове . Другое дело, что этот эпизод касается 2015 года, когда, по версии следствия, подкрепленного не только опознанием, но и видео, как он вошел за женщиной в парадную и, скажем так, приставал к ней с уже расстегнутыми джинсами. Заметим и то, что фигурант ничего не отрицает.

Все эти факты отразил и судья Фрунзенского суда Щербаков. Так, в своем постановлении он пишет, что «…признал вину, раскаялся в содеянном, дал подробные показания, намерен возместить потерпевшей вред… трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно… постоянно оказывает помощь матери и брату, которые являются инвалидами…». Также указано, что задержанный не судим. Формально это действительно так — судимости его погашены. Но по факту — несколько другое.

Его положительный образ не очень вырисовывается: уже в 16 лет он осуждался за покушение на кражу, в 18 лет — за наркотики, в 23 года вновь за наркотики (все заканчивалось условно и штрафом). В социальных сетях он позиционирует себя как продавец экоковриков для автомобилей.

Полицейские же уверены — его признание было своего рода уловкой, так как он боится, что всплывут другие его истории. «Он так быстро признался, чтобы мы не копали дальше», — заявил нам один из сотрудников. Насколько известно нашему изданию, у следствия уже наработан еще один материал по аналогичному случаю.