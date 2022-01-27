Bloomberg: Путин распорядился усилить контроль за криптовалютой, но не запрещать ее полностью

Речь идет о специальном докладе ЦБ РФ, который 20 января внес предложение о полном запрете обращения и майнинга криптовалюты в России. Согласно сведениям от источников Bloomberg от 27 января, Владимир Путин принял решение о необходимости более тщательного регулирования этого сектора, однако принципиально не согласился с идеей запрета.

По данным агентства, в рамках усиления контроля может быть принято решение об ограничении майнинга на территории энергоизбыточных регионов — в Сибири и Карелии. Однако высказанное ранее президентом пожелание к ЦБ РФ и его главному оппоненту в вопросе будущего криптовалюты в России, минфину, прийти к единому мнению, означает именно отказ от запрета на обращение и майнинг в стране.

Позиция ЦБ РФ в запрете криптовалюты заключалась в исключении рисков, которые она несет — финансирование криминальных и террористических организаций, а также избыточное энергопотребление. В минфине считают, что эти риски не перевешивают положительных сторон развития рынка цифровых денег. В министерстве предлагали пойти по пути регулирования криптовалюты по образцу Швейцарии.