Минфин предложил регулировать криптовалюты, как в Швейцарии

За основу процедуры полной идентификации Минфин предлагает взять швейцарский проект Aximetria. Клиенту придется представить свои личные данные: имя, адрес, дату рождения, адрес электронной почты, номер телефона, паспортные данные, фотографию, номер банковского счета, карту, которая используется для приобретения виртуальных активов, ее срок действия и CVC-код.

Согласно документам, все подобные операции должны проводиться через российские банки, также ведомство предлагает идентифицировать держателей криптокошельков, разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, создать операторов обмена цифровых валют.

Российский Минфин предложил новые правила регулирования криптовалютных операций вместо их запрета. С концепцией и письмом министерства в адрес зампреда правительства Дмитрия Чернышенко 27 января ознакомился РБК .

«Полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, невозможно. Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях», – цитирует РБК письмо Минфина.



По данным ведомства, согласно экспертным оценкам, россияне держат несколько миллионов криптовалютных кошельков, их объем составляет около 2 трлн рублей.



В Центробанк, который предлагал запретить майнинг и любые операции с криптовалютой на территории страны, концепция Минфина пока не поступала.



Ранее президент России Владимир Путин попросил ЦБ и правительство прийти к единому мнению по криптовалютам. Он отмечал, что расширение этого вида деятельности несёт в себе определённые риски, однако есть и конкурентные преимущества, такие как профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры.

