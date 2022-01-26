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Путин попросил ЦБ и правительство прийти к единому мнению по криптовалютам и рассказать ему

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Президент России Владимир Путин знаком с дискуссией об отношении к криптовалютам в стране. На совещании с членами правительства 26 января он попросил ЦБ и кабмин прийти к единому мнению по этому вопросу и доложить ему о результатах.

«Что касается криптовалют, у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несёт в себе определённые риски, и прежде всего для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя, конечно, есть у нас здесь и определённые конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что ЦБ не стоит на пути технического прогресса и регулятор «сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности».

Путин попросил ЦБ и правительство в ближайшее время провести дискуссию и сообщить о достигнутых результатах.

На прошлой неделе Банк России опубликовал доклад для общественных обсуждений, в котором предложил запретить майнинг и любые операции с криптовалютой на территории страны. Это заявление пока оставляет больше вопросов, чем ответов.

Минфин, в свою очередь, выступил против запрета криптовалют, но поддержал регулирование их обращения, писал «Коммерсант».

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Комментарии (8)

Иван 2пырьев
а то в красной папке ничего не понятно
dragvs
Более чем адекватный ответ ЦБ: "вы не можете запрещать технологии как вам заблагорассудится".
Вульпес Инкульта
Базу для отмывок убирать передумали?
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