Путин попросил ЦБ и правительство прийти к единому мнению по криптовалютам и рассказать ему

Президент России Владимир Путин знаком с дискуссией об отношении к криптовалютам в стране. На совещании с членами правительства 26 января он попросил ЦБ и кабмин прийти к единому мнению по этому вопросу и доложить ему о результатах.



«Что касается криптовалют, у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несёт в себе определённые риски, и прежде всего для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя, конечно, есть у нас здесь и определённые конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

