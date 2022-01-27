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Sky News: Великобритания готовится разместить войска в Восточной Европе

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Возможность создания боевого подразделения в странах — союзниках по НАТО в Восточной Европе рассматривает правительство Великобритании. Об этом сообщает 27 января британский телеканал Sky News.

Отмечается, что речь идет о сотнях солдат, которых могут перебросить в Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию. По данным СМИ, новые подразделения будут похожи на те, что существуют в Польше и странах Балтии. Ранее Эстония заявляла, что готова к приёму ещё 5 000 бойцов сил быстрого реагирования НАТО.

24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил россиян, что вторжение на Украину станет «новой Чечней» и приведет к многочисленным жертвам.

«Нам нужно послать сигнал, что вторжение на Украину для России будет болезненным, жестоким и кровопролитным делом. Я думаю, важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней», — цитировал ТАСС заявление главы британского правительства. До этого Лондон перебросил в Киев партию оружия.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО может развернуть дополнительные боевые подразделения в Румынии, Болгарии и Турции.

В среду вечером США передали письменный ответ Москве на проекты договоров по гарантиям безопасности. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, США не откажутся от принципа «открытых дверей» в НАТО, но открыты к диалогу с РФ и предпочитают дипломатический путь урегулирования.

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Комментарии (6)

261847251
"Украина станет новой Чечнёй...."

Знает, собака, куда бить!
angel of death
корабли-то небось деревянные =)))))

это было в Симпсонах =)))))
dedmoroz_5e4d8827384c2
Борис Джонсон предупредил россиян)))

а что там в Ольстере творится, всё ли спокойно на Фолклендах?
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