Столтенберг: Усиление НАТО в Восточной Европе «не угрожает России»

Решение НАТО усилить свое военное присутствие в Восточной Европе не угрожает России. Об этом 24 января заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции.



«НАТО — это оборонительный альянс, развертывание новых сил на востоке пропорционально [ситуации] и не угрожает России. Мы продолжаем призывать Россию к диалогу в Совете Россия — НАТО», — сказал он (цитата по ТАСС).



Генсек добавил, что НАТО рассматривает возможность развернуть дополнительные боевые группы на своем восточном фланге. Кроме того, альянс изучает вариант отправки боевых групп в Черноморский регион (Румынию, Болгарию и Турцию).

