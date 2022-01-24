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Столтенберг: Усиление НАТО в Восточной Европе «не угрожает России»

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Решение НАТО усилить свое военное присутствие в Восточной Европе не угрожает России. Об этом 24 января заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции.

«НАТО — это оборонительный альянс, развертывание новых сил на востоке пропорционально [ситуации] и не угрожает России. Мы продолжаем призывать Россию к диалогу в Совете Россия — НАТО», — сказал он (цитата по ТАСС).

Генсек добавил, что НАТО рассматривает возможность развернуть дополнительные боевые группы на своем восточном фланге. Кроме того, альянс изучает вариант отправки боевых групп в Черноморский регион (Румынию, Болгарию и Турцию).

Ранее стало известно, что НАТО решило направить дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. По данным источников The New York Times, США планируют переброску в регион нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов.

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Комментарии (14)

Теодор
"НАТО — это оборонительный альянс"
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Может быть, я что то пропустил, на кого из членов НАТО напала Сербия что пришлось бомбить Белград?
orlovandrei1986
от этого OTAN, как от российской армии прока.... был у нас тут Челябинский метеорит - и его ни зарубежное, ни отечественное ПРО не остановило... и смысл от этих военных?
планета одна - надо осваивать другие, а они всё друг друга пердолят только...
никакого реального развития...
мне от того, что OTAN развернёт свои флаги повсюду - ни жарко ни холодко, как собственно и всему остальному миру - цены на туризм будут зависить от курса бакса, цены на авиабилеты напрямую будут зависить от стоимости топлива...
даже на урожай гречихи ваше OTAN никак повлиять не может - то, что вы не засеиваете посевные площади, и потом из-за своей тупости не можете собрать урожай, это не OTAN виновато - а вы.
260657101
Столтенберг знатный троль. Заявление в стиле Пескова, что концентрация российских войск у границ Украины , никому не угрожает. Ну а что, НАТО концентрирует войска на территории членов своего альянса, имеют по логике Пескова и Лаврова право.
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