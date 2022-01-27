«Отступать некуда, позади Москва». Медведев рассказал, как избежать войны с США

России некуда отступать в переговорах о гарантиях безопасности с США и НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.



«Дело не в контраргументах, конечно, а в том, что, к сожалению, мы практически исчерпали границы отступления. Знаете, как принято говорить, «отступать некуда, позади Москва». В данном случае и по гарантии безопасности», — цитирует экс-президента 27 января РИА Новости.



Единственной возможностью избежать войны Медведев считает соглашение о гарантиях безопасности, переговоры и политико-дипломатические средства.

