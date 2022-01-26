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Борт «Северного ветра» готов забирать петербуржцев из Стамбула. Заложники непогоды опасаются, что не улетят

В авиакомпании «Северный ветер» рассказали о перспективах рейса в Петербург, вылет которого раз за разом переносили из-за непогоды в Стамбуле. По планам перевозчика, борт уже должен подняться в небо, но пассажиры всё ещё толпятся на земле.

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«Аэропорт возобновил работу. Планируемое время вылета борта № 1664, следующего из Стамбула в Санкт-Петербург — 18:05 по московскому времени», — сообщили «Фонтанке» в «Северном ветре».

Вылететь минута в минуту борту не удалось. Впрочем, велика вероятность, что в ближайшее время лайнер всё же поднимется в воздух. Как рассказал читатель, не первый день ожидающий возвращения в Петербург, к половине седьмого часа вечера пассажиров пригласили к выходу.

«Всех позвали к новому выходу. Судя по флайтрадару, какой-то борт прилетел, — рассказывает Станислав и уточняет нюанс. — Отправки в Петербург ждут два рейса — сегодняшний и тот, что не улетел в понедельник. Пока неясно, который улетит».

Из-за сильного снегопада аэропорт Стамбула занесло снегом. Многие рейсы отменили и перенесли. Расчищать взлетную полосу помогала армия. Петербуржцы попали в снежный плен 24 января: ночевали сначала на полу, потом туроператор подсуетился и позволил людям выспаться в комфортных условиях.

Турецким баскетболистам повезло больше: команда смогла вырваться в Петербург, несмотря на лишь наполовину расчищенный аэропорт в Стамбуле.

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