Борт «Северного ветра» готов забирать петербуржцев из Стамбула. Заложники непогоды опасаются, что не улетят

«Аэропорт возобновил работу. Планируемое время вылета борта № 1664, следующего из Стамбула в Санкт-Петербург — 18:05 по московскому времени», — сообщили «Фонтанке» в «Северном ветре».



Вылететь минута в минуту борту не удалось. Впрочем, велика вероятность, что в ближайшее время лайнер всё же поднимется в воздух. Как рассказал читатель, не первый день ожидающий возвращения в Петербург, к половине седьмого часа вечера пассажиров пригласили к выходу.



«Всех позвали к новому выходу. Судя по флайтрадару, какой-то борт прилетел, — рассказывает Станислав и уточняет нюанс. — Отправки в Петербург ждут два рейса — сегодняшний и тот, что не улетел в понедельник. Пока неясно, который улетит».