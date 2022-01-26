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Турецкие баскетболисты добрались до Петербурга, несмотря на лишь наполовину расчищенный аэропорт в Стамбуле

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Действующий победитель баскетбольной Евролиги «Анадолу Эфес» сумел вырваться из заснеженного Стамбула и добрался до Петербурга, где 27 января пройдет матч против «Зенита». Турецкие баскетболисты уже приземлились и отправились в гостиницу.

«Фонтанка.ру»

Из-за сильного снегопада аэропорт Стамбула занесло снегом. Многие рейсы отменили и перенесли. Расчищать взлетную полосу помогала армия. При этом многие россияне до сих пор не могут покинуть Турцию.

Матч «Анадолу Эфес» — «Зенит» пройдет 27 января в КСК «Сибур Арена», начало в 20:00.

«Зенит» занимает в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги 6-е место, а «Анадолу Эфес» идет на восьмой строчке. В первом матче, который прошел 5 ноября, сине-бело-голубые обыграли действующего чемпиона в гостях со счетом 90:79.

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Комментарии (1)

kukuruzza
..несмотря лишь на НАПОЛОВИНУ расчищенный аэропорт..
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