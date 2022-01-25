Турецкая армия помогла чемпиону баскетбольной Евролиги прорваться в Петербург на игру с «Зенитом»

Действующий победитель баскетбольной Евролиги «Анадолу Эфес» долетит до Петербурга, несмотря на снег, которым занесло аэропорт Стамбула. Как стало известно «Фонтанке» 25 января, для расчистки взлетной полосы местные власти привлекли армию.



Ожидается, что турецкий клуб прибудет в Петербург 26 января в 13.30.



Сама игра пройдет 27 января в КСК «Сибур Арена», начало в 20.00.



«Зенит» занимает в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги 6-е место, а «Анадолу Эфес» идет на восьмой строчке. В первом матче, который прошел 5 ноября, сине-бело-голубые обыграли действующего чемпиона в гостях со счетом 90:79.

