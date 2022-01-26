Аэропорт Стамбула наполовину очистился от снега. Петербуржцы смотрят на взлетающие самолеты

В заявлении сказано, что на среду запланированы прием и отправка 681 рейса. От снега уже очищены две взлетно-посадочные полосы, еще одна будет готова к эксплуатации в течение дня.



Петербуржцы, застрявшие в Стамбуле, все еще не вылетели на родину. Впрочем, есть и положительные моменты — туристы смогли переночевать в постелях, а не на чемоданах.



«Нас вчера все-таки увезли в отель, где мы переночевали. Сейчас нас привезли обратно в аэропорт. Обещали, что улетим в 15.00. Но рейс перенесли на табло уже снова на 17.30, а по информации сервиса FlightRadar, и вовсе на 19.40. Уверенности, что мы улетим нет. Но во всяком случае подсуетился туроператор, мы смогли выспаться в комфортных условиях и у нас хотя бы появилась связь с гидом. Но пока в Питер никто вылететь не может», — рассказал читатель «Фонтанки» Станислав, отметив, что в данный момент своими глазами видит, как взлетают и садятся самолеты, как работа аэропорта налаживается.

