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Аэропорт Стамбула наполовину очистился от снега. Петербуржцы смотрят на взлетающие самолеты

Обстановка в международном аэропорту Стамбула, вызванная аномальными снегопадами, постепенно нормализуется. О восстановлении работы сообщается 26 января в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

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В заявлении сказано, что на среду запланированы прием и отправка 681 рейса. От снега уже очищены две взлетно-посадочные полосы, еще одна будет готова к эксплуатации в течение дня.

Петербуржцы, застрявшие в Стамбуле, все еще не вылетели на родину. Впрочем, есть и положительные моменты — туристы смогли переночевать в постелях, а не на чемоданах.

«Нас вчера все-таки увезли в отель, где мы переночевали. Сейчас нас привезли обратно в аэропорт. Обещали, что улетим в 15.00. Но рейс перенесли на табло уже снова на 17.30, а по информации сервиса FlightRadar, и вовсе на 19.40. Уверенности, что мы улетим нет. Но во всяком случае подсуетился туроператор, мы смогли выспаться в комфортных условиях и у нас хотя бы появилась связь с гидом. Но пока в Питер никто вылететь не может», — рассказал читатель «Фонтанки» Станислав, отметив, что в данный момент своими глазами видит, как взлетают и садятся самолеты, как работа аэропорта налаживается.

Накануне сообщалось, что в снежном турецком плену находятся около двух тысяч российских туристов.

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