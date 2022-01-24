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Снегопад в Стамбуле не пускает путешественников в Петербург. Их рейс задержали более чем на восемь часов

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Рейс N4 664 авиакомпании «Северный Ветер» из Стамбула прилетит в Петербург более чем на восемь часов позже назначенного. По данным онлайн-табло аэропорта, оказаться в Северной столице судно должно было еще в 19:35, однако, согласно обновленному расписанию, оно приземлится уже завтра в 4:40.

Как сообщают в пресс-службе Пулково 24 января, задержка связана с метеорологическими условиями — в Турции сейчас снежно.

Сильный снегопад в Стамбуле не прекращается уже несколько дней. Все авиарейсы в аэропорту приостановили. Из-за плохой видимости власти также закрыли движение судов по проливу Босфор и временно прекратили междугороднее автобусное сообщение. По прогнозам синоптиков, осадки продлятся до среды.

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Комментарии (2)

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Не на 8 часов, а до 8 утра!
Ганс-Дитрих Геншер
Ветер северный, умеренный до сильного :)
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