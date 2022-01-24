Снегопад в Стамбуле не пускает путешественников в Петербург. Их рейс задержали более чем на восемь часов

Рейс N4 664 авиакомпании «Северный Ветер» из Стамбула прилетит в Петербург более чем на восемь часов позже назначенного. По данным онлайн-табло аэропорта, оказаться в Северной столице судно должно было еще в 19:35, однако, согласно обновленному расписанию, оно приземлится уже завтра в 4:40.

Как сообщают в пресс-службе Пулково 24 января, задержка связана с метеорологическими условиями — в Турции сейчас снежно.



Сильный снегопад в Стамбуле не прекращается уже несколько дней. Все авиарейсы в аэропорту приостановили. Из-за плохой видимости власти также закрыли движение судов по проливу Босфор и временно прекратили междугороднее автобусное сообщение. По прогнозам синоптиков, осадки продлятся до среды.

