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Автомобиль превратился в костер на Невском проспекте. Другой на Обуховской задымил парковку «Ленты»

Два автомобильных пожара тушили днем 26 января в Петербурге. Один — на парковке торгового центра в Невском районе, второй — прямо в центре города.

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Читатель «Фонтанки»

У дома 106 по Невскому проспекту загорелся автомобиль Chevrolet. В МЧС Петербурга информация о пожаре поступила в 15:30, сообщает пресс-служба ведомства. Машина горела прямо на проезжей части главной магистрали Петербурга. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение, чтобы обезопасить других водителей.

Фото: Читательница «Фонтанки» Александра
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Машину потушили в 15:49. Огонь уничтожил все сгораемые части автомобиля. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

Читатель «Фонтанки»

Несколькими часами ранее тушили автомобиль на парковке гипермаркета «Лента» на проспекте Обуховской Обороны, 305. Там загорелся легковой Volkswagen. Очевидцы засняли, как от пожара задымило всю парковку. Сначала люди еще ходили рядом с горящей машиной, но затем охрана и полиция отогнали их подальше.

Алексей Дороненко

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:40, через 9 минут он был ликвидирован. У машины сгорели салон и моторный отсек. Сведений о пострадавших не поступало.

Фото: Читательница «Фонтанки» Александра

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Комментарии (1)

Иван 2пырьев
дорогу от машин огородили, а пешеходы тротуарные - это не наш профиль
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