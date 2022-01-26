Суд в Петербурге лишил родительских прав мужчину, сбежавшего с сыном и до сих пор не найденного

Петербургский городской суд 26 января лишил родительских прав сбежавшего с сыном Константина Сапрыкина. Ранее в правах он был ограничен. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.



В декабре Сапрыкин был объявлен в международный розыск и заочно арестован. По версии следствия, 8 декабря на Суздальском проспекте петербуржец несколько раз ударил по голове и лицу мать ребенка, забрал его и увез на машине. Сообщалось, что женщина вышла из дома, чтобы отвести мальчика в детский сад.



Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина отметила, что мужчина был ограничен в родительских правах, а у пострадавшей диагностировали перелом носа, множественные гематомы на лице и травмы по всему телу. Биологический отец уже дважды забирал сына у матери, и третий случай стал уголовным делом.

