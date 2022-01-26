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Суд в Петербурге лишил родительских прав мужчину, сбежавшего с сыном и до сих пор не найденного

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Петербургский городской суд 26 января лишил родительских прав сбежавшего с сыном Константина Сапрыкина. Ранее в правах он был ограничен. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

В декабре Сапрыкин был объявлен в международный розыск и заочно арестован. По версии следствия, 8 декабря на Суздальском проспекте петербуржец несколько раз ударил по голове и лицу мать ребенка, забрал его и увез на машине. Сообщалось, что женщина вышла из дома, чтобы отвести мальчика в детский сад.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина отметила, что мужчина был ограничен в родительских правах, а у пострадавшей диагностировали перелом носа, множественные гематомы на лице и травмы по всему телу. Биологический отец уже дважды забирал сына у матери, и третий случай стал уголовным делом.

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Комментарии (4)

Slava_Rossii
Т.е. суд даже не поинтересовался, с кем лучше самому ребёнку?
SoloWand
Всё равно нет у вас методов против Кости Сапрыкина)))
265859857
Как, заочно, не выслушав обвиняемого?
Суд (точнее, судилища) путинской России по своему уровню развития намного ниже суда времен Римской империи. Из Римского права известен принцип: audiatur et altera pars
(следует выслушать и другую сторону)
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