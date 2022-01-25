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Более 600 коек под детей с коронавирусом. В петербургской больнице имени Филатова под ковид перепрофилируют хирургический корпус

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В детской больнице № 5 имени Н.Ф. Филатова число коек для детей с COVID-19 или подозрением на инфекцию возросло до 611. Утром 25 января принимать пациентов начали в хирургическом корпусе, передает комитет по здравоохранению Петербурга.

Ранее стало известно, что в городе резко увеличилась госпитализация несовершеннолетних с коронавирусом. С 3 по 9 января было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, с 17 по 23 января — уже 246 детей, рассказывали в комздраве. Там предупреждали, что в ближайшее время больница им. Филатова будет целиком перепрофилирована под прием юных горожан с ковидом и его симптомами.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сегодня заявил, что в течение полугода от COVID-19 желательно привить около 10 миллионов подростков.

Власти Петербурга сообщали, что непривитых юных горожан не будут отстранять от школы. Они смогут в том числе посещать детские лагеря и иметь доступ к плановой госпитализации.

Отметим, в последнее время взрывной рост заболеваемости наблюдается именно среди подростков, что привело к введению новых ограничений. Так, люди младше 18 лет с 28 января в Петербурге не смогут посещать музеи, театры и кино, а все кружки перейдут на дистант. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (11)

Shrkv
Реклама жижи? Жижу для детей от Гинцбурга подвезли, убивайте быстрее своих детей!
Dazdraperma
"...для детей с COVID-19 ИЛИ ПОДОЗРЕНИЕМ на инфекцию" ... "под прием юных горожан с ковидом И ЕГО СИМПТОМАМИ" О как... Теперь в сводках с ковидофронтов тоже будут писать: "за сегодня выявлено 789 654 человек с ковидом, симптомами и подозрением".
172442362
два года назад медики утверждали по всем каналам тв пропаганды, что дети и подростки не болеют. теперь спустя два года инструкция элит поменялась. нужно повысить план по смертности, как проговорилась как-то мадам арбидол. хотят теперь умерщвлять и детей. и поэтому вдруг резко впервые за два года дети стали болеть. еще раз хочется напомнить, что вакцина не проверенная на людях, что она неэффективна и небезопасна. хватит уже вести геноцид народа. в прошлом году в стране умерло 2 млн населения. что в 10 раз больше обычного. и это все благодаря этим вакцинам. пока не кололи, умирало 200 тысяч в год. теперь хотят и детей в утилизацию отправлять. остановите этот геноцид !
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