Более 600 коек под детей с коронавирусом. В петербургской больнице имени Филатова под ковид перепрофилируют хирургический корпус

В детской больнице № 5 имени Н.Ф. Филатова число коек для детей с COVID-19 или подозрением на инфекцию возросло до 611. Утром 25 января принимать пациентов начали в хирургическом корпусе, передает комитет по здравоохранению Петербурга.



Ранее стало известно, что в городе резко увеличилась госпитализация несовершеннолетних с коронавирусом. С 3 по 9 января было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, с 17 по 23 января — уже 246 детей, рассказывали в комздраве. Там предупреждали, что в ближайшее время больница им. Филатова будет целиком перепрофилирована под прием юных горожан с ковидом и его симптомами.