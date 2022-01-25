Более 600 коек под детей с коронавирусом. В петербургской больнице имени Филатова под ковид перепрофилируют хирургический корпус

В детской больнице № 5 имени Н.Ф. Филатова число коек для детей с COVID-19 или подозрением на инфекцию возросло до 611. Утром 25 января принимать пациентов начали в хирургическом корпусе, передает комитет по здравоохранению Петербурга.
Ранее стало известно, что в городе резко увеличилась госпитализация несовершеннолетних с коронавирусом. С 3 по 9 января было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, с 17 по 23 января — уже 246 детей, рассказывали в комздраве. Там предупреждали, что в ближайшее время больница им. Филатова будет целиком перепрофилирована под прием юных горожан с ковидом и его симптомами.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сегодня заявил, что в течение полугода от COVID-19 желательно привить около 10 миллионов подростков.
Власти Петербурга сообщали, что непривитых юных горожан не будут отстранять от школы. Они смогут в том числе посещать детские лагеря и иметь доступ к плановой госпитализации.
Отметим, в последнее время взрывной рост заболеваемости наблюдается именно среди подростков, что привело к введению новых ограничений. Так, люди младше 18 лет с 28 января в Петербурге не смогут посещать музеи, театры и кино, а все кружки перейдут на дистант. Подробнее читайте на «Фонтанке».