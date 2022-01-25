Белый дом заявил о готовности к мерам экспортного контроля в отношении России из-за Украины

Власти США подтвердили, что готовы на меры экспортного контроля в отношении России в случае эскалации конфликта вокруг Украины. В дополнение к финансовым Белый дом также готовит против РФ ограничения на поставки сложных технологий. Об этом со ссылкой на информацию, поступающую из администрации президента США 25 января, сообщает РИА Новости.



В Белом доме уточнили, что экспортные ограничения, которые готовят США, затронут оборонную, аэрокосмическую отрасли, искусственный интеллект, квантовые компьютеры.

