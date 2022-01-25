Mirror: Запад готовит «беспрецедентные санкции» в отношении России

Лидеры США, Великобритании и ЕС обсудили возможность новых санкций против России.
«[Премьер Великобритании] Борис Джонсон и мировые лидеры, включая [президента США] Джо Байдена, согласились принять «быстрые меры», если Россия вторгнется на Украину, и предупредили о «беспрецедентных санкциях», — сообщает 25 января издание The Mirror.
Мировые лидеры согласились, что на данном этапе дипломатические переговоры остаются «первоочередной задачей». Британский премьер сообщил, что мировое сообщество не должно терпеть никаких действий, которые подрывают суверенитет Украины. Также они договорились о координации действий в вопросе Украины.
Американские СМИ в середине января рассказали о разрабатываемом проекте новых ограничений в отношении России из-за якобы возможного вторжения на Украину. В Кремле назвали проект новых санкций США «инициативой по разрыву отношений».