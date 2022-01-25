Полыхающий фургон собрал пробки на Косыгина и Передовиков

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На пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков загорелся грузовой автомобиль IVECO, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Информация о пожаре поступила в ведомство в 10:31. В 10:50 возгорание ликвидировали. Огонь уничтожил все сгораемые части машины. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.
По данным «Яндекс.Пробок», на проспекте Косыгина из-за пожара собралась пробка в сторону Заневского от Индустриального проспекта, а улица Передовиков встала к перекрестку с двух сторон, особенно плотно — со стороны Ириновского проспекта. Пользователи сервиса сообщают, что проезд был перекрыт.