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Полыхающий фургон собрал пробки на Косыгина и Передовиков

Автомобильный пожар затруднил выезд из Красногвардейского района Петербурга утром 25 января. Автомобилисты сообщают о временном перекрытии движения.

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На пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков загорелся грузовой автомобиль IVECO, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Информация о пожаре поступила в ведомство в 10:31. В 10:50 возгорание ликвидировали. Огонь уничтожил все сгораемые части машины. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

По данным «Яндекс.Пробок», на проспекте Косыгина из-за пожара собралась пробка в сторону Заневского от Индустриального проспекта, а улица Передовиков встала к перекрестку с двух сторон, особенно плотно — со стороны Ириновского проспекта. Пользователи сервиса сообщают, что проезд был перекрыт.

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