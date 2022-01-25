FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -8
77.36р87.59р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского в Москве

3
Печать

В Москве сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко. Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Предполагаемым злоумышленником оказался ранее судимый выходец из Таджикистана 1994 года рождения. Сейчас продолжается розыск остальных соучастников.

О нападении на Марину Коташенко стало известно 16 января. СМИ писали, что трое мужчин спровоцировали ДТП с автомобилем вдовы Градского в Наро-Фоминском городском округе. После этого они сели в машину женщины и под угрозой оружия заставили привезти к себе в загородный дом. Оттуда они похитили, по словам пострадавшей, 100 млн рублей. Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки».

Певец и композитор, народный артист РФ Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября в московской больнице. Причиной его смерти называют инфаркт головного мозга. Первый канал принял решение в память о Градском не прерывать 10-й сезон шоу «Голос», где он являлся одним из наставников. Подробнее о личности Александра Градского, его жизни и творчестве — читайте на «Фонтанке».

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

265845724
они трудолюбивые и честные..Нам так по телевизору рассказавали...
Cвифт
... 27-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, живёт уже 10 лет в Москве, ранее судим за вымогательство (МК)
... силовое крыло диаспоры ?
ตำรวจ
Wow 🤩
А вот это уже интересно 🤔
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний