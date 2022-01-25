Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко. Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.



Предполагаемым злоумышленником оказался ранее судимый выходец из Таджикистана 1994 года рождения. Сейчас продолжается розыск остальных соучастников.



О нападении на Марину Коташенко стало известно 16 января. СМИ писали, что трое мужчин спровоцировали ДТП с автомобилем вдовы Градского в Наро-Фоминском городском округе. После этого они сели в машину женщины и под угрозой оружия заставили привезти к себе в загородный дом. Оттуда они похитили, по словам пострадавшей, 100 млн рублей. Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки».

