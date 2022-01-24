«Уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы». Главы МИД бывших республик СССР заявляют о взаимной поддержке

В ходе разговора Кулеба и Залкалиани «согласовали общую позицию: уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы».

Главы МИД Грузии и Украины солидарны в стремлении сближения своих стран с НАТО. О переговорах Давида Залкалиани с Дмитрием Кулебой сообщает 24 января сайт грузинского внешнеполитического ведомства, передаёт «Интерфакс» .

«Стороны положительно оценили поддержку международных партнеров и их однозначную позицию, что суверенитет и территориальная целостность Грузии и Украины, также, как и суверенное право двух стран – выбирать свое будущее и европейские и евроатлантические устремления – являются той красной линией, пересмотра которой в процессе переговоров не произойдет, и решения по Грузии и Украине не будут приняты без участия этих стран», – сказано в сообщении МИД Грузии.

Министры подчеркнули важность тесной коммуникации между Грузией и Украиной на международных платформах и в двустороннем режиме.



«Министры также скоординировали дальнейшие шаги в отношениях двух стран с Альянсом и ЕС», – говорится в сообщении.



Глава МИД Грузии заявил об отсутствии намерений эвакуировать членов семей и сотрудников грузинского посольства в Киеве.



Ранее Великобритания начала эвакуацию своих дипломатов на фоне напряжённости и муссирования информации о подготовке иностранной военной операции на территории Украины, а британский премьер Борис Джонсон предупредил россиян, что вторжение для РФ станет «новой Чечней». Авиаперевозчики ЕС прекращают оставлять свои самолеты на ночные стоянки в Киеве.



«Все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты [Америки], и за счет той информации, которую они распространяют», – заявил 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

