Генсек ООН: Следующий штамм коронавируса может быть хуже «омикрона»

Следующий штамм COVID-19 может оказаться опаснее «омикрона». Об этом 21 января заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления перед Генассамблеей.



«"Омикрон" стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже. Прекращение распространения инфекции должно быть главным пунктом повестки дня повсюду. В то же время вирус нельзя использовать как прикрытие для подрыва прав человека, сокращения гражданских свобод и свободы прессы», – сказал он (цитата по ТАСС).



Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что «омикрон» может стать началом конца пандемии коронавируса. Эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов сравнил эту вариацию ковида с лесным пожаром. Член-корреспондент РАН Александр Лукашев считает, что распространение «омикрона» может закончиться к весне. При этом в России уже несколько дней фиксируют рекордные показатели суточной заболеваемости COVID-19.

