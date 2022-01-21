FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Генсек ООН: Следующий штамм коронавируса может быть хуже «омикрона»

2
Печать

Следующий штамм COVID-19 может оказаться опаснее «омикрона». Об этом 21 января заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления перед Генассамблеей.

«"Омикрон" стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже. Прекращение распространения инфекции должно быть главным пунктом повестки дня повсюду. В то же время вирус нельзя использовать как прикрытие для подрыва прав человека, сокращения гражданских свобод и свободы прессы», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что «омикрон» может стать началом конца пандемии коронавируса. Эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов сравнил эту вариацию ковида с лесным пожаром. Член-корреспондент РАН Александр Лукашев считает, что распространение «омикрона» может закончиться к весне. При этом в России уже несколько дней фиксируют рекордные показатели суточной заболеваемости COVID-19.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Денеб
Скоро всем нам - крышка...... В общем-то давно уже не ждём ничего хорошего.....
vseidetpoplanu
очень жаль, что я не могу встретить его лицом к лицу....
он бы понял, что барановирус и его штаммы это детский лепет...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний