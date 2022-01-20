«Омикрон» сравнили с лесным пожаром. Схожесть нашли в Роспотребнадзоре

Вариация коронавируса «омикрон» распространяется по России, как лесной пожар — в регионы из столицы он может прийти через несколько недель. Об этом со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова вечером 20 января сообщает «Интерфакс».



«Сейчас заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста. И с учётом того, что штамм «омикрон» в три раза заразнее своего предшественника, максимальное число заболевших на пике может быть достаточно высоким. И если на пике «дельты» прирост заболеваемости составлял 40 тысяч, то у «омикрона» этот показатель может быть шестизначным, — цитирует агентство представителя Роспотребнадзора.

