«Омикрон» сравнили с лесным пожаром. Схожесть нашли в Роспотребнадзоре

Вариация коронавируса «омикрон» распространяется по России, как лесной пожар — в регионы из столицы он может прийти через несколько недель. Об этом со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова вечером 20 января сообщает «Интерфакс».
«Сейчас заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста. И с учётом того, что штамм «омикрон» в три раза заразнее своего предшественника, максимальное число заболевших на пике может быть достаточно высоким. И если на пике «дельты» прирост заболеваемости составлял 40 тысяч, то у «омикрона» этот показатель может быть шестизначным, — цитирует агентство представителя Роспотребнадзора.
По словам Горелова, «омикрон» распространяется, словно лесной пожар. «Хочется верить, что такой стремительный рост сменится столь же стремительным снижением заболеваемости», — отметил по этому поводу он.
Горелов также напомнил, что в Москве, Московской области и Петербурге «омикрон» вытесняет штамм «дельта». «Через несколько недель этот процесс вытеснения может дойти и до регионов, хотя какое-то время оба штамма будут циркулировать совместно», — спрогнозировал эксперт.
Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил, что новый штамм COVID-19 может положить конец пандемии.