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Глава РФПИ: «Омикрон» может стать началом конца пандемии

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Глава Российского фонда прямых инвестиций допустил, что новый штамм COVID-19 может положить конец пандемии.

«Мы надеемся, что «омикрон» станет своего рода началом конца пандемии», — цитирует 20 января заявление Кирилла Дмитриева ТАСС. При этом глава РФПИ допустил, что существуют риски дальнейших мутаций.

Дмитриев также заявил, что «Спутник V» эффективнее против «омикрона», чем вакцина от Pfizer.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штамм «омикрон» стремительно распространяется по всему миру и следующие несколько недель будут критически важными для служб здравоохранения, ведущих борьбу с пандемией.

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