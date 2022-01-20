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РФПИ: «Спутник V» эффективнее против «омикрона», чем вакцина от Pfizer

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Генеральный директор РФПИ рассказал о доказанной эффективности «Спутника V» против нового штамма коронавируса.

«Россия обладает одной из наиболее эффективных вакцин против штамма «омикрон», которая защитит от тяжелого течения заболевания и, безусловно, это значительное преимущество, которое есть у России», — цитирует 20 января заявление Кирилла Дмитриева официальный Telegram-канал «Спутника V».

По словам директора РФПИ, независимое исследование итальянского института Спалланцани показало эффективность российской разработки против новой вариации COVID-19. Группа ученых доказала, что вирусная нейтрализация «Спутника V» против «омикрона» даже выше, чем у препарата от Pfizer.

Дмитриев добавил, что бустер «Спутник Лайт» может усиливать защиту других вакцин. Он выразил надежду на то, что пандемия подходит к концу.

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Комментарии (19)

gatchinskij
ну, наверное, теперь точно стоит подать документы на регистрацию в воз!
iphonedimona
Что такое РФПИ? Российский фонд прямых инвестиций. Чтобы понять, кто такие инвесторы, вспомните - люди, организующие уплотнительную застройку, называют себя инвесторами. Что может знать "инвестор" про вакцины? Только то, что со "спутника" прибыль больше. Этим он и эффективнее.
Ushat Pomoev
Помнится, у Вашингтонского университета было прямо противоположное мнение о сравнительной эффективности этих вакцин против Омикрона...
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