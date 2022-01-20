РФПИ: «Спутник V» эффективнее против «омикрона», чем вакцина от Pfizer

Генеральный директор РФПИ рассказал о доказанной эффективности « Спутника V » против нового штамма коронавируса.



«Россия обладает одной из наиболее эффективных вакцин против штамма «омикрон», которая защитит от тяжелого течения заболевания и, безусловно, это значительное преимущество, которое есть у России», — цитирует 20 января заявление Кирилла Дмитриева официальный Telegram-канал « Спутника V ».

