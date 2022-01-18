«Следующие несколько недель будут критически важными». ВОЗ насчитала 18 млн заражений COVID-19 за неделю

Более 18 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за минувшую неделю. Об этом сообщил 18 января на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, «следующие несколько недель будут критически важными» для служб здравоохранения, ведущих борьбу с пандемией.



«Омикрон»-штамм коронавируса продолжает быстро распространяться в мире, сказал гендиректор. «Число смертей остается на настоящий момент стабильным, однако мы обеспокоены воздействием, которое «омикрон» оказывает на системы здравоохранения, которые уже истощены и перегружены», — цитирует Гебрейсуса ТАСС.