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«Следующие несколько недель будут критически важными». ВОЗ насчитала 18 млн заражений COVID-19 за неделю

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Более 18 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за минувшую неделю. Об этом сообщил 18 января на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, «следующие несколько недель будут критически важными» для служб здравоохранения, ведущих борьбу с пандемией.

«Омикрон»-штамм коронавируса продолжает быстро распространяться в мире, сказал гендиректор. «Число смертей остается на настоящий момент стабильным, однако мы обеспокоены воздействием, которое «омикрон» оказывает на системы здравоохранения, которые уже истощены и перегружены», — цитирует Гебрейсуса ТАСС.

Гебрейесус расценил как «вводящее в заблуждение» утверждение, будто вызванное этим штаммом заболевание является «легким». «Не нужно ошибаться. «Омикрон» приводит к госпитализациям и смертям», — сказал он, напомнив, что «даже менее тяжелые случаи» болезни приводят к большому числу пациентов в больницах.

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Комментарии (9)

172442362
как можно верить ВОЗ, если они до сих пор не представили сам вирус ковид? Даже за миллион долларов никто не может показать этот выделенный вирус ковид. А почему? Потому что его просто нет. Есть давно всем известная разновидность гриппа коронавирус, который по летальности не превышает 3-4 % заболевших. Все остальное от лукавого, как говорится. Теперь любую смерть подгоняют под модную нынче болезнь. А другие болезни уже просто не существуют. Даже про сам грипп уже никто не вспоминает
zlopopik
В цифровой век даже здравоохранение превратилось в счетоводство.
Денеб
Эти "Следующие несколько недель" растянулись уже на 2 года......
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