В РАН заявили, что распространение «омикрона» может закончиться к весне

«Омикрон»-штамм менее смертельный, его распространение закончится к весне, заявил 21 января директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в интервью телеканалу «Россия-24».

«История с распространением штамма коронавируса «омикрон» развивается очень быстро и к 1 марта уже закончится», — цитирует его ТАСС.



По словам специалиста, летальность при заражении «омикроном» в 5–10 раз меньше, чем от других вариантов COVID-19. Его более легкое течение может быть связано с тем, что вирус «размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и редко опускается в легкие», а также с иммунитетом к инфекции у многих людей.

