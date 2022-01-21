В РАН заявили, что распространение «омикрона» может закончиться к весне

«Омикрон»-штамм менее смертельный, его распространение закончится к весне, заявил 21 января директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в интервью телеканалу «Россия-24».
«История с распространением штамма коронавируса «омикрон» развивается очень быстро и к 1 марта уже закончится», — цитирует его ТАСС.
По словам специалиста, летальность при заражении «омикроном» в 5–10 раз меньше, чем от других вариантов COVID-19. Его более легкое течение может быть связано с тем, что вирус «размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и редко опускается в легкие», а также с иммунитетом к инфекции у многих людей.
О том, что «омикрон» может стать началом конца пандемии говорил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Также он отметил эффективность «Спутника V» против этого штамма.
«Фонтанка» писала, что за прошедшие сутки в России выявлено 49 513 новых случаев COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии. В Петербурге насчитали 5 922 новых заболевших.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что «омикрон»-штамм представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. В группу риска также по-прежнему входят люди старше 65 лет.