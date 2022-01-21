FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
76.44р86.82р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

В РАН заявили, что распространение «омикрона» может закончиться к весне

5
Печать

«Омикрон»-штамм менее смертельный, его распространение закончится к весне, заявил 21 января директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в интервью телеканалу «Россия-24».

«История с распространением штамма коронавируса «омикрон» развивается очень быстро и к 1 марта уже закончится», — цитирует его ТАСС.

По словам специалиста, летальность при заражении «омикроном» в 5–10 раз меньше, чем от других вариантов COVID-19. Его более легкое течение может быть связано с тем, что вирус «размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и редко опускается в легкие», а также с иммунитетом к инфекции у многих людей.

О том, что «омикрон» может стать началом конца пандемии говорил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Также он отметил эффективность «Спутника V» против этого штамма.

«Фонтанка» писала, что за прошедшие сутки в России выявлено 49 513 новых случаев COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии. В Петербурге насчитали 5 922 новых заболевших.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что «омикрон»-штамм представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. В группу риска также по-прежнему входят люди старше 65 лет.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Dazdraperma
Нет, с такими спикерами заготовленные в Питере 900 000 доз вакцины сами себя не уколют. Только хардкор!
dedmoroz_5e4d8827384c2
огласите, пож-ста, весь список (с)
Москва 2041
Если мы все подохнем, то конечно к весне закончится.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний