Эксперт Роспотребнадзора: «Омикрон» особенно опасен для детей

Штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет 20 января ТАСС.



«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — подчеркнул Горелов.

