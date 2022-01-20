FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -4
76.87р87.13р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Эксперт Роспотребнадзора: «Омикрон» особенно опасен для детей

4
Печать

Штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет 20 января ТАСС.

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — подчеркнул Горелов.

Он добавил, что в группу риска также по-прежнему входят люди старше 65 лет. Кроме того, эксперт напомнил, что перенесенный во время беременности ковид может сказаться на развитии ребенка. «В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — уточнил Горелов.

Отметим, за неделю заболеваемость «омикроном» в России выросла более чем в пять раз, в Петербурге выявили уже почти 600 заразившихся этим штаммом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Piter Russo
Педиаторов в детских поликлиниках не хватает. Да и поликлиник тоже. Проблема то в этом по существу.
zelf
Бронхит при гриппе и ОРВИ, особенно у детей, был всегда.
ПравдаСила
Фонтанка, сколько можно пиарить этих убогих проплаченных экспердов?
Там ноль на нуле...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний