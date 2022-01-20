Эксперт Роспотребнадзора: «Омикрон» особенно опасен для детей

Штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет 20 января ТАСС.
«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — подчеркнул Горелов.
Он добавил, что в группу риска также по-прежнему входят люди старше 65 лет. Кроме того, эксперт напомнил, что перенесенный во время беременности ковид может сказаться на развитии ребенка. «В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — уточнил Горелов.
Отметим, за неделю заболеваемость «омикроном» в России выросла более чем в пять раз, в Петербурге выявили уже почти 600 заразившихся этим штаммом.