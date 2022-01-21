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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге обновила очередной максимум. По России — рекордные почти 50 тыс. заразившихся

За прошедшие сутки в России выявлено 49 513 новых случаев COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии. Об этом 21 января сообщает оперативный штаб.

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В Петербурге за день насчитали 5 922 случая COVID-19. Это абсолютный максимум за всё время пандемии. Предыдущий рекорд был установлен вчера и составил 4 753.

За день подтверждено также 692 летальных исхода, из которых 45 — в Петербурге. За всё время пандемии вирус забрал в РФ 324 752 жизни.

Общее число случаев коронавируса в РФ выросло до 10 987 774.

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Комментарии (18)

zelf
Сейчас восьмой ребенок в семье ограничения придумывать начнёт.
Leo.S
А как же эффективность животворящей жижи? Опять методика подсчета подвела?
VKuser203216
Тов! Зачем приводите в пример Великобританию. Там вакцинированы 76% населения страны, а в России только 46%. Население России менее развито, чем население Гондураса. Гондурас на 83 месте по прививкам, а Россия на 96 месте. Сколько дураков у нас!
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