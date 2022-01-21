Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге обновила очередной максимум. По России — рекордные почти 50 тыс. заразившихся

В Петербурге за день насчитали 5 922 случая COVID-19. Это абсолютный максимум за всё время пандемии. Предыдущий рекорд был установлен вчера и составил 4 753 .



За день подтверждено также 692 летальных исхода, из которых 45 — в Петербурге. За всё время пандемии вирус забрал в РФ 324 752 жизни.

