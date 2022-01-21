В Петербурге за день насчитали
За день подтверждено также 692 летальных исхода, из которых 45 — в Петербурге. За всё время пандемии вирус забрал в РФ
Общее число случаев коронавируса в РФ выросло до
Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге обновила очередной максимум. По России — рекордные почти 50 тыс. заразившихся
За прошедшие сутки в России выявлено
В Петербурге за день насчитали
За день подтверждено также 692 летальных исхода, из которых 45 — в Петербурге. За всё время пандемии вирус забрал в РФ
Общее число случаев коронавируса в РФ выросло до
24 сентября 2021, 12:07Суточная заболеваемость COVID-19 не падает в Петербурге. По России уже наметился спад
12 августа 2021, 11:26Суточная заболеваемость коронавирусом чуть подросла в России. В Петербурге — небольшое снижение
20 сентября 2021, 12:00Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге резко упала после выходных
30 октября 2021, 12:09Новый антирекорд. В России снова больше 40 тысяч случаев коронавируса за сутки
23 октября 2021, 11:17В Петербурге снова более 3 тысяч заболевших коронавирусом. По стране установлен новый рекорд
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