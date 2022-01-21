Предпринимателю сожгли Subaru на парковке ТЦ на Большевиков. На Будапештской сгорел Mitsubishi

Два автомобильных пожара тушили в Петербурге 20 января. Случай в Невском районе перерос в уголовное дело о поджоге.
Вечером четверга, как стало известно «Фонтанке» 21 января, в полицию поступило сообщение о повреждении автомобиля Subaru Impreza у дома 24, корпус 1, по проспекту Большевиков. Прибывшие на место полицейские приняли заявление от хозяина машины — индивидуального предпринимателя из Петербурга. Мужчина рассказал, что между 11 часами утра и половиной девятого часа вечера на парковке ТЦ «Уют» кто-то поджег его «Субару». Машина выгорела частично. Ущерб он оценил в 200 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Еще один пожар произошел во Фрунзенском районе. В 23:45 в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля Mitsubishi у дома 28 по Будапештской улице. В 23:59 пожар локализовали, сообщают в ведомстве. В машине выгорел салон. Сведений о пострадавших не поступало.
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