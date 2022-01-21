На Ржевке жители сняли кражу пухто. Его нашли на площадке другого мусорного оператора с восемью собратьями

О похищении емкости для сбора мусора от дома 35, корпус 3, по Индустриальному проспекту сообщило в правоохранительные органы 19 января руководство ГУП «Завод МПБО-2». Кражу случайно снял один из жильцов рядом расположенных домов.

В ГУ МВД по Петербургу и области 21 января сообщили «Фонтанке», что уже на следующий день в четыре утра у дома 3 в Пушкинском переулке в микрорайоне Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области полицейские задержали 38-летнего водителя «Скании». Он сообщил, что по письменному указанию другой компании, занимающейся сбором мусора, увез контейнер на площадку предприятия.

По данным «Фонтанки», речь идет о компании «Грин-Сити Групп». На их площадке во Всеволожском районе, по данным главка, среди 150 мусорных контейнеров нашли 8, инвентарные номера которых совпадают с имуществом «Завода МПБО-2». Их передали предприятию под ответственное хранение.



В «Грин-Сити Групп» на звонки «Фонтанки» не ответили.



«Невский экологический оператор» (регоператор Петербурга по обращению с отходами) подтвердил, что ГУП «Завод МПБО-2» работает у него на субподряде по Красногвардейскому району, контейнер был их. «Грин-Сити Групп» является бывшим перевозчиком по этой территории, поэтому забирает свои накопители.



В Петербурге с 1 января запущена мусорная реформа, вывозом отходов занимается региональный оператор — НЭО, который распределил контракты между четырьмя перевозчиками. Горожане жалуются на массовые срывы в части вывоза мусора, самыми проблемными стали северные районы и правый берег Невского, где работает новый подрядчик «Эко Лэнд». Смольный и регоператор признают ошибки в планировании, однако неоднократно рассказывали и о том, что прежние перевозчики, у которых закончились договоры с управляющими организациями, забирают свои контейнеры без предупреждения. Заваленные мусором баки стали темой многочисленных публикаций в СМИ, которые ранее связывали с именем бизнесмена Евгения Пригожина, а также громкого клипа Сергея Шнурова. Накануне губернатор Александр Беглов заявил о том, что «идет саботаж и дискредитация власти», а реформы вызывают недовольство «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи».

