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Зима в Петербурге — это не только коммунальный ад. Посмотрите на снежный памятник шаверме и абстракции из песка

Зима 2022 года в Петербурге запомнится заледеневшими тротуарами и непролазными улицами. Фотокорреспондент «Фонтанки» предлагает увидеть красивое среди привычных городских пейзажей.

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Благодаря скачкам температуры сугробы меняют форму и порой образуют настоящие арт-объекты. Так, на тротуаре появился памятник шаверме, а выражение лица Медузы Горгоны на решетке Летнего сада изменилось из-за снега.

Разглядеть объекты искусства можно в песочной посыпке и в кусках льда, отколовшихся от водостока. Как показывает практика, главное — не творить на Марсовом поле.

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Из-за нехватки дворников тротуары и дворы покрылись слоем наледи. Некоторые петербуржцы устали ждать коммунальщиков и взяли уборку в свои руки. Также лопатами вооружились некоторые бюджетники. В Смольном уже заявили о катастрофической нехватке рабочей силы для уборки города.

автор Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

СпортивнаяДевушка
Прикольно! - это очень питерский подход!
267086964
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обяза.тельно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 2202203294738168
Jan Georg
Это мысль. И названия новые можно дать: снегопластика, мусоропластика... Никуда ехать не надо, искусство начинается рядом с домом...
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