Зима в Петербурге — это не только коммунальный ад. Посмотрите на снежный памятник шаверме и абстракции из песка

Благодаря скачкам температуры сугробы меняют форму и порой образуют настоящие арт-объекты. Так, на тротуаре появился памятник шаверме, а выражение лица Медузы Горгоны на решетке Летнего сада изменилось из-за снега.
Разглядеть объекты искусства можно в песочной посыпке и в кусках льда, отколовшихся от водостока. Как показывает практика, главное — не творить на Марсовом поле.
Из-за нехватки дворников тротуары и дворы покрылись слоем наледи. Некоторые петербуржцы устали ждать коммунальщиков и взяли уборку в свои руки. Также лопатами вооружились некоторые бюджетники. В Смольном уже заявили о катастрофической нехватке рабочей силы для уборки города.
автор Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»