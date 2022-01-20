«В преддверии великого праздника». Адмиралтейский район объяснил появление бюджетников с лопатами во дворах

«В преддверии великого праздника – 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – сотрудники администрации Адмиралтейского района, подведомственных учреждений совместно с сотрудниками управляющих компаний и жителями района проявили активную гражданскую инициативу и приняли участие в очистке дворов от скопившихся снежных масс и наледи, – заявили в пресс-службе 20 января. – Сейчас особенно важно, чтобы для всех жителей блокадного Ленинграда, ветеранов, граждан старшего поколения, жителей района были обеспечены условия для безопасного передвижения по территории района. Учитывая неустойчивые погодные условия (выпадение обильных осадков, резкие перепады температуры наружного воздуха), в ряде дворов требовалась дополнительная помощь по их уборке от наледи».

В районе также подчеркнули, что это не первое подобное мероприятие, в котором в этом году принимают участие сотрудники администрации и государственных учреждений.



Ранее «Фонтанка» обратила внимание на то, что дворы Гороховой улицы убирают работники бюджетных организаций, которые не имеют отношения к содержанию внутриквартальных территорий.

