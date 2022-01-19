Молдавия готовится к введению режима ЧП из-за долгов перед «Газпромом»

Правительство Молдавии согласовало введение режима ЧП после предупреждения «Газпрома» остановить поставки газа.
«Правительство обратится в парламент с просьбой ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе Молдовы сроком на 60 дней», — сообщает 19 января молдавское издание Point.
Законопроект о введении режима ЧП в энергетическом секторе был одобрен кабмином из-за того, что «Молдовагаз» получила предупреждение от «Газпрома». Российская компания указала на возможность прекращения поставок, если Молдавия не погасит долг за электроэнергию до 20 января.
В ноябре прошлого года «Газпром» предупредил Молдавию, что остановит поставки газа, если не получит платеж. После этого власти пообещали найти деньги. На фоне этих заявлений «Газпром» согласился не прекращать поставки газа в республику. 26 ноября стало известно, что Молдавия погасила долг.