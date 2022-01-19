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Молдавия готовится к введению режима ЧП из-за долгов перед «Газпромом»

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Правительство Молдавии согласовало введение режима ЧП после предупреждения «Газпрома» остановить поставки газа.

«Правительство обратится в парламент с просьбой ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе Молдовы сроком на 60 дней», — сообщает 19 января молдавское издание Point.

Законопроект о введении режима ЧП в энергетическом секторе был одобрен кабмином из-за того, что «Молдовагаз» получила предупреждение от «Газпрома». Российская компания указала на возможность прекращения поставок, если Молдавия не погасит долг за электроэнергию до 20 января.

В ноябре прошлого года «Газпром» предупредил Молдавию, что остановит поставки газа, если не получит платеж. После этого власти пообещали найти деньги. На фоне этих заявлений «Газпром» согласился не прекращать поставки газа в республику. 26 ноября стало известно, что Молдавия погасила долг.

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Комментарии (11)

SU LUX INN
напоминает Действия гопника, наглостью вымогающего последние деньги у Европейской страны! это Зависть за успех, за установление демократии, за следование Цивилизационным ценностям!
Савва Морозов
окраина им поможет...горохом.
Borze
Редакция, исправьте в статье слово "Электроэнергию" на газ. Сейчас написано так: Российская компания указала на возможность прекращения поставок, если Молдавия не погасит долг за электроэнергию до 20 января
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