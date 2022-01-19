В посольстве РФ назвали число россиян, находящихся в белорусских СИЗО и тюрьмах. Их более 450

Посольство РФ в Минске раскрыло число граждан России, которые преследуются властями Белоруссии. В тюрьмах этой страны отбывают наказание 346 россиян. 109 граждан нашей страны в настоящее время находятся в следственных изоляторах. Об этом 19 января сообщает РБК. В ответ на запрос журналистов сотрудники дипмиссии уточнили, что цифры последний раз обновлялись летом 2021 года.

«Преследование как минимум 11 россиян связано с гражданским противостоянием, начавшимся в августе 2020 года. Семеро из них уже получили приговоры и отбывают наказание в белорусских колониях», — поясняет издание со ссылкой на Московскую Хельсинкскую группу.



РБК публикует имена всех, кто оказался под преследованием после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году.

56-летний офицер запаса Игорь Копанайко получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы за оскорбление представителя власти (ст. 369 УК РБ) и хулиганство (ч. 1 ст. 339). По данным белорусского правосудия, мужчина залил монтажной пеной дверь сотрудницы милиции.

35-летний Александр Геджадзе получил 3 года колонии за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342). Россиянин перевозил на каршеринговой машине покрышки, из которых якобы сооружались баррикады.

51-летний Андрей Новиков получил 2 года и 6 месяцев по статье 371. Он работал волонтером в команде кандидата в президенты Светланы Тихановской.

29-летний Дмитрий Попов был приговорён к 16 годам за организацию массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293), подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342), воспрепятствование осуществлению избирательных прав (ст. 191) и разжигание вражды или розни (ст. 130). Мужчина был задержан ещё до начала протестов, когда он модерировал соцсети «Страны для жизни», работая в команде Сергея Тихановского.



22-летний Евгений Петров получил 1 год за оскорбление президента Белоруссии (ст. 368) за текст рэп-песни собственного сочинения.

58-летняя Ирина Викхольм была приговорена к 1 году и 6 месяцам за клевету в отношении президента (ч. 2 ст. 367). Преступление россиянки заключалось в том, что она в Twitter назвала принудительную посадку лайнера Ryanair «преступлением Лукашенко» и «актом государственного авиапиратства».

21-летний повар Егор Дудников в конце 2021 года получил 11 лет из 12 возможных по статье о разжигании вражды или розни (ч. 3 ст. 130) и призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ч. 3 ст. 361). Следствие утверждало, что молодой человек администрировал Telegram-канал «Отряды гражданской самообороны Беларуси», который был признан «террористическим».

Трое россиян ждут приговора. Среди них снятая с рейса Ryanair 23-летняя Софья Сапега. Девушка белорусского гражданина Романа Протасевича, который был также снят с самолёта, обвиняется по ст. 364 (угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов). Ей грозит до 6 лет лишения свободы.



Софья Сапега даёт интервью на белорусском ТВ Фото: скриншот YouTube / Новости на Первом канале Поделиться Поделиться







33-летний Андрей Поднебенный подозревается в совершении теракта (ст. 289). КГБ Белоруссии считает, что россиянин проколол шины нескольким десяткам троллейбусов в Гомеле и поджег милицейскую машину. Мужчине грозит от 8 лет до пожизненного лишения свободы или смертная казнь.

РБК отмечает, что меньше всего известно о 22-летнем россиянине Антоне Лысове, который с октября 2021 года находится в СИЗО по подозрению в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном организованной группой, либо повлекшем по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, либо повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 3 ст. 218). Что и где он якобы уничтожил, не сообщается, но по статье россиянину грозит до 12 лет лишения свободы.

24-летний Данил Чемоданов уже отсидел год, к которому его осудили за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Молодой человек ходил в хороводе из протестующих на одном из перекрестков Бреста. Мужчину депортировали в РФ, хотя 22 года из своих 24 лет он прожил в Белоруссии.



Белорусские правозащитники из центра «Весна» признают политзаключенными всех россиян, кроме Лысова и Поднебенного. В конце 2021 года в Кремле выразили обеспокоенность преследованием россиян в Белоруссии.

