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До пяти лет свободы грозит россиянке в Белоруссии, которая критиковала Лукашенко за посадку самолёта Ryanair

Власти Белоруссии официально уведомили посольство РФ о задержании в Бресте гражданки России Ирины Викхольм. Её обвиняют в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

«Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России. Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой», — сообщил 6 сентября ТАСС пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев.

По данным белорусского незарегистрированного правозащитного центра «Весна», Ирине Викхольм 58 лет. Она находится под стражей с мая 2021 года за публикацию твита про Александра Лукашенко. По версии прокуратуры, 23 мая россиянка разместила в твиттере публикацию, в которой были фото Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства"».

Наказание по предъявленной статье предусматривает в том числе ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет. Как отмечает «Эхо Москвы», правозащитники опасаются, что Викхольм отправят в колонию, так как в Белоруссии нельзя назначать иностранцам ограничение свободы или исправительные работы.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Оба сейчас находятся под домашним арестом.

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Комментарии (11)

Ingria
все опаснее через Белоруссию перемещаться...
AlBerkut
Заголовок вообще огонь! 😂😂😂
Dimitry Antonov
Где реакция нашего МИДа? Где Лавров, где Захарова?
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