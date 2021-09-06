До пяти лет свободы грозит россиянке в Белоруссии, которая критиковала Лукашенко за посадку самолёта Ryanair

Власти Белоруссии официально уведомили посольство РФ о задержании в Бресте гражданки России Ирины Викхольм. Её обвиняют в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.
«Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России. Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой», — сообщил 6 сентября ТАСС пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев.
По данным белорусского незарегистрированного правозащитного центра «Весна», Ирине Викхольм 58 лет. Она находится под стражей с мая 2021 года за публикацию твита про Александра Лукашенко. По версии прокуратуры, 23 мая россиянка разместила в твиттере публикацию, в которой были фото Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства"».
Наказание по предъявленной статье предусматривает в том числе ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет. Как отмечает «Эхо Москвы», правозащитники опасаются, что Викхольм отправят в колонию, так как в Белоруссии нельзя назначать иностранцам ограничение свободы или исправительные работы.