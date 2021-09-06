До пяти лет свободы грозит россиянке в Белоруссии, которая критиковала Лукашенко за посадку самолёта Ryanair

Власти Белоруссии официально уведомили посольство РФ о задержании в Бресте гражданки России Ирины Викхольм. Её обвиняют в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.



«Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России. Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой», — сообщил 6 сентября ТАСС пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев.