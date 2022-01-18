Из ковша и из прицепа. Ноу-хау обработки петербургских дорог — на видео

Кто сказал, что Петербург не убирают? Горожане в соцсетях делятся фото и видео с процессом обработки дорог. Иногда способы бывают весьма необычными, но главное — результат.



Так, в Приморском районе песок рассыпают из прицепа, который тянет легковой автомобиль.

