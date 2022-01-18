Из ковша и из прицепа. Ноу-хау обработки петербургских дорог — на видео

Кто сказал, что Петербург не убирают? Горожане в соцсетях делятся фото и видео с процессом обработки дорог. Иногда способы бывают весьма необычными, но главное — результат.
Так, в Приморском районе песок рассыпают из прицепа, который тянет легковой автомобиль.
На Канонерском острове использовали ноу-хау под названием «широкий жест сеятеля», которое «Фонтанка» уже замечала на других улицах города. Дворники выбрасывают песок, сидя в ковше трактора.
Горожане даже оставляют посты благодарности тем, кто о них позаботился.
В Петербурге на прошлой неделе в связи с оттепелью усилилась гололедица, число пострадавших резко выросло. Чтобы уберечься от падений, горожане принялись самостоятельно очищать свои дворы и улицы ото льда.