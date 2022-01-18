FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -1
76.04р86.86р
Кому жаловаться на гололёдКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Из ковша и из прицепа. Ноу-хау обработки петербургских дорог — на видео

0
Печать

Кто сказал, что Петербург не убирают? Горожане в соцсетях делятся фото и видео с процессом обработки дорог. Иногда способы бывают весьма необычными, но главное — результат.

Так, в Приморском районе песок рассыпают из прицепа, который тянет легковой автомобиль.

На Канонерском острове использовали ноу-хау под названием «широкий жест сеятеля», которое «Фонтанка» уже замечала на других улицах города. Дворники выбрасывают песок, сидя в ковше трактора.

Скриншот из паблика <a href="https://vk.com/kanonerskiy_ostrov" class="_ io-leave-page" target="_blank">vk.com/kanonerskiy_ostrov</a>
Скриншот из паблика vk.com/kanonerskiy_ostrov
ПоделитьсяПоделиться

Горожане даже оставляют посты благодарности тем, кто о них позаботился.

В Петербурге на прошлой неделе в связи с оттепелью усилилась гололедица, число пострадавших резко выросло. Чтобы уберечься от падений, горожане принялись самостоятельно очищать свои дворы и улицы ото льда.

Скриншот из паблика <a href="https://vk.com/kanonerskiy_ostrov" class="_ io-leave-page" target="_blank">vk.com/kanonerskiy_ostrov</a>
Скриншот из паблика vk.com/kanonerskiy_ostrov

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний