В Петербурге новая «эпидемия»: не дождавшись дворников, горожане сами чистят улицы. Дамам с Марата помог курьер

Всё больше петербуржцев тянутся к ломам, лопатам и песку с солью. Лозунг «Помоги себе сам» прочно входит в массы.
Вместе с Коломной и анонимной дамой с Петроградской стороны инициативу подхватили в Центральном районе Петербурга. Жители «уникального дома на Марата, 50» (как они себя называют в Instagram), где собирались основатели русской музыки — знаменитая «Могучая кучка», провели воскресный вечер за активным физическим трудом. Их двор совсем заледенел. «На коньках я хорошо катаюсь, но вот сегодня я вышла в ботинках, а повторять пируэты пришлось, будто я на коньках», — рассказывала местная жительница накануне уборки.
Была закуплена соль, дамы вооружились лопатами, и работа закипела.
К ним присоединился даже курьер. «Доставщик из «Яндекса» не смог пройти мимо и очень нам помог!!! Пока мы по-женски «тюк-тюк», он «трах-бах» — и готово», — рассказывают жители в Instagram.
В итоге совместными усилиями добились «феличиты», то есть счастья.
В Петербурге на прошлой неделе в связи с оттепелью усилилась гололедица, число пострадавших резко выросло. Жители Коломны решили самостоятельно исправить ситуацию: купили песка и сами посыпали улицы. А на Петроградской стороне лом в руки взяла немолодая женщина.