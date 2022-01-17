В Петербурге новая «эпидемия»: не дождавшись дворников, горожане сами чистят улицы. Дамам с Марата помог курьер

Всё больше петербуржцев тянутся к ломам, лопатам и песку с солью. Лозунг «Помоги себе сам» прочно входит в массы.



Вместе с Коломной и анонимной дамой с Петроградской стороны инициативу подхватили в Центральном районе Петербурга. Жители «уникального дома на Марата, 50» (как они себя называют в Instagram), где собирались основатели русской музыки — знаменитая «Могучая кучка», провели воскресный вечер за активным физическим трудом. Их двор совсем заледенел. «На коньках я хорошо катаюсь, но вот сегодня я вышла в ботинках, а повторять пируэты пришлось, будто я на коньках», — рассказывала местная жительница накануне уборки.

