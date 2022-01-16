Сделай сам. На Гатчинской поскользнувшуюся пенсионерку вооружили ломом и отправили на уборку

Жительница Петроградского района Петербурга упала на выходе из парадной и решила избавить соседей от аналогичного опыта. Прохожим она рассказала о щедрости жилищников. Но те настаивают: казённый инвентарь не выдаём.



Особенностями придомовой уборки поделилась подписчица паблика «Петроградская диаспора». Она рассказала, как днём 15 января застала пожилую даму за сколкой льда у парадной на Гатчинской улице, 25, и полюбопытствовала.



Дама рассказала, что ей 86 лет, утром на выходе из шестиэтажки она имела неосторожность поскользнуться и проверить крепость своих костей льдом. «Пошла в жилконтору, ей выдали ломик, и вот она выдалбливает лёд, чтобы не упасть снова», — пишет автор поста.

