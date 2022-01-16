Сделай сам. На Гатчинской поскользнувшуюся пенсионерку вооружили ломом и отправили на уборку

Жительница Петроградского района Петербурга упала на выходе из парадной и решила избавить соседей от аналогичного опыта. Прохожим она рассказала о щедрости жилищников. Но те настаивают: казённый инвентарь не выдаём.
Особенностями придомовой уборки поделилась подписчица паблика «Петроградская диаспора». Она рассказала, как днём 15 января застала пожилую даму за сколкой льда у парадной на Гатчинской улице, 25, и полюбопытствовала.
Дама рассказала, что ей 86 лет, утром на выходе из шестиэтажки она имела неосторожность поскользнуться и проверить крепость своих костей льдом. «Пошла в жилконтору, ей выдали ломик, и вот она выдалбливает лёд, чтобы не упасть снова», — пишет автор поста.
Дом на Гатчинской, 25, находится в ведении ЖКС №2 Петроградского района. При этом подступы к парадной за пределами их компетенции, поскольку дверь выходит на тротуар. Это уже зона ответственности комблага и ГУДП «Центр», сообщили «Фонтанке» в администрации района.
В ЖКС в свою очередь добавили, что подобных обращений 15 января не зафиксировано: контора, которая находится рядом с шестиэтажкой, в этот день была закрыта. Как утверждают жилищники, инвентарём пожилую женщину не снабдили бы в любом случае. Во-первых, в силу человеколюбия — имеющийся в наличии лом весит не меньше 10 кг. Во-вторых, это имущество строго подотчётное, и на руки всем желающим его не выдают.
Борьбу с ледяным царством на петербургских улицах в воскресенье затеяли инициативные жители Коломны. На тротуары высыпали 250 кг песка, закупленного на свои деньги.