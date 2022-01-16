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Сделай сам. На Гатчинской поскользнувшуюся пенсионерку вооружили ломом и отправили на уборку

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Жительница Петроградского района Петербурга упала на выходе из парадной и решила избавить соседей от аналогичного опыта. Прохожим она рассказала о щедрости жилищников. Но те настаивают: казённый инвентарь не выдаём.

Особенностями придомовой уборки поделилась подписчица паблика «Петроградская диаспора». Она рассказала, как днём 15 января застала пожилую даму за сколкой льда у парадной на Гатчинской улице, 25, и полюбопытствовала.

Дама рассказала, что ей 86 лет, утром на выходе из шестиэтажки она имела неосторожность поскользнуться и проверить крепость своих костей льдом. «Пошла в жилконтору, ей выдали ломик, и вот она выдалбливает лёд, чтобы не упасть снова», — пишет автор поста.

Скриншот поста в паблике <a href="https://www.facebook.com/groups/pdiaspora/posts/4924515864258834/" class="io-leave-page _" target="_blank">«Петроградская диаспора»</a> / facebook.com
Скриншот поста в паблике «Петроградская диаспора» / facebook.com
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Дом на Гатчинской, 25, находится в ведении ЖКС №2 Петроградского района. При этом подступы к парадной за пределами их компетенции, поскольку дверь выходит на тротуар. Это уже зона ответственности комблага и ГУДП «Центр», сообщили «Фонтанке» в администрации района.

В ЖКС в свою очередь добавили, что подобных обращений 15 января не зафиксировано: контора, которая находится рядом с шестиэтажкой, в этот день была закрыта. Как утверждают жилищники, инвентарём пожилую женщину не снабдили бы в любом случае. Во-первых, в силу человеколюбия — имеющийся в наличии лом весит не меньше 10 кг. Во-вторых, это имущество строго подотчётное, и на руки всем желающим его не выдают.

Борьбу с ледяным царством на петербургских улицах в воскресенье затеяли инициативные жители Коломны. На тротуары высыпали 250 кг песка, закупленного на свои деньги.

Скриншот поста в паблике <a href="https://www.facebook.com/groups/pdiaspora/posts/4924515864258834/" class="io-leave-page _" target="_blank">«Петроградская диаспора»</a> / facebook.com
Скриншот поста в паблике «Петроградская диаспора» / facebook.com

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Комментарии (7)

260659631
я думаю еще по выходным снег идти не должен, а то у них там закрыто
orlovandrei1986
лучше клип группы Ленинград запостите в своём издании - хороший ответ от жителей Петербурга всему Правительству, которое "пинает ***"
Москва 2041
За оскорбление ветеранов и блокадников, вынужденных ходить на карачках по неубранному Питеру и получающих травмы, надо судить ответственных за уборку по соответствующей статье.
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