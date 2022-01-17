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Широким жестом сеятеля. Вдохновитесь работой петербургских дворников

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С гололедицей в Петербурге борются не только местные жители. Есть для этого и специально обученные люди.

Работу дворников и техники в Невском районе города снял на камеру 17 января очевидец. Специалисты нашли удобное положение, и дело закипело. Полюбуйтесь в Instagram «Фонтанки» на широкие жесты сеятеля.

В Петербурге на прошлой неделе в связи с оттепелью усилилась гололедица, число пострадавших резко выросло. Чтобы уберечься от падений, горожане принялись самостоятельно очищать свои дворы и улицы от льда.

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Я спрашивал у них.Это их первая зима и они впервые увидели снег.Им страшно)))
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