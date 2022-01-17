Широким жестом сеятеля. Вдохновитесь работой петербургских дворников

С гололедицей в Петербурге борются не только местные жители. Есть для этого и специально обученные люди.



Работу дворников и техники в Невском районе города снял на камеру 17 января очевидец. Специалисты нашли удобное положение, и дело закипело. Полюбуйтесь в Instagram «Фонтанки» на широкие жесты сеятеля.

