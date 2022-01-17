Широким жестом сеятеля. Вдохновитесь работой петербургских дворников

С гололедицей в Петербурге борются не только местные жители. Есть для этого и специально обученные люди.
Работу дворников и техники в Невском районе города снял на камеру 17 января очевидец. Специалисты нашли удобное положение, и дело закипело. Полюбуйтесь в Instagram «Фонтанки» на широкие жесты сеятеля.
В Петербурге на прошлой неделе в связи с оттепелью усилилась гололедица, число пострадавших резко выросло. Чтобы уберечься от падений, горожане принялись самостоятельно очищать свои дворы и улицы от льда.