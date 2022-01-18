Прокуратура Петербурга показала квартиру, в которой умерла восьмимесячная девочка

Как сообщает надзорное ведомство 18 января, сотрудники прокуратуры Красногвардейского района проводят проверку после гибели малолетнего ребенка в одной из квартир на проспекте Энергетиков.

Восьмимесячную девочку нашел мертвой дедушка 16 января. Он же вызвал полицию. Эксперты определили, что малышка умерла от черепно-мозговой травмы . Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как выяснили сотрудники СК и полиции, в конце декабря мать ребенка — 31-летняя неработающая женщина уронила младенца на пол, но вызывать скорую не стала. В отношении нее ранее уже составлялись административные протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Петербурженка также лишена родительских прав на своих старших двоих детей.



Органы опеки района как раз в начале января решали вопрос о том, можно ли оставлять младенца в её руках. О том, как произошла трагедия и как жила семья, читайте в материале «Фонтанки».



Женщину задержали и поместили в ИВС.

