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Прокуратура Петербурга показала квартиру, в которой умерла восьмимесячная девочка

Разбросанные вещи, старое пианино и пустая бутылочка. Прокуратура побывала в квартире на Энергетиков, где в воскресенье умер младенец.

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Как сообщает надзорное ведомство 18 января, сотрудники прокуратуры Красногвардейского района проводят проверку после гибели малолетнего ребенка в одной из квартир на проспекте Энергетиков.

пресс-служба прокуратуры Петербурга

Помимо координации работы правоохранительных органов, надзор будет давать оценку соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики.

Восьмимесячную девочку нашел мертвой дедушка 16 января. Он же вызвал полицию. Эксперты определили, что малышка умерла от черепно-мозговой травмы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как выяснили сотрудники СК и полиции, в конце декабря мать ребенка — 31-летняя неработающая женщина уронила младенца на пол, но вызывать скорую не стала. В отношении нее ранее уже составлялись административные протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Петербурженка также лишена родительских прав на своих старших двоих детей.

Органы опеки района как раз в начале января решали вопрос о том, можно ли оставлять младенца в её руках. О том, как произошла трагедия и как жила семья, читайте в материале «Фонтанки».

Женщину задержали и поместили в ИВС.

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Комментарии (2)

Antuan Rokanten
Относительно чистая квартира. Только порядок навести и все там нормально будет. Даже библиотека имеется.
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