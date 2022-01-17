Фотомодель Лилию Судакову, обвиняемую в убийстве мужа, отпустили из-под домашнего ареста

При принятии решения было учтено, что материалы уголовного дела уже поступили в суд. Также Судаковой зачли то, что она не нарушала условий содержания ни в СИЗО, ни дома. После вступления в силу новой меры пресечения девушка может жить в любом месте на территории Петербурга, а также устроиться на работу. Обвиняемой все еще нельзя отправлять и получать письма и бандероли, а также общаться со свидетелями и потерпевшими по делу.

Неделей ранее Ленинский районный суд зарегистрировал ходатайство Лилии Судаковой о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных.



Следствие считает, что в ноябре прошлого года модель умышленно убила супруга. Согласно материалам, ночная ссора в квартире на Гагаринской уже сходила на нет, когда мужчина подошёл к Судаковой со спины и положил ей руку на плечо «с целью успокоить и урегулировать конфликт», она же развернулась, толкнула, а потом ударила. Пострадавший умер в больнице.



Изначально случившееся квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего по неосторожности. Во время ареста модель признала вину. Позднее статью ужесточили. Судакова провела под стражей порядка десяти месяцев. Следствие рассчитывало задержать её в СИЗО на более длительный срок, но суд в этом отказал.

