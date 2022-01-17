Кремль прокомментировал проработку возможного военного присутствия РФ на Кубе

«Безусловно, в контексте нынешней ситуации Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность», — сказал пресс-секретарь президента.

Во время брифинга в понедельник Пескову напомнили, что на прошлой неделе замминистра иностранных дел Сергей Рябков допустил возвращение российских военных на Кубу и в Венесуэлу. Заместителя Лаврова тогда спросили о вероятности отправки в Латинскую Америку российских ракет.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вопрос наращивания военного присутствия на Кубе и в Венесуэле. Об этом 17 января сообщает « Интерфакс ».

председатель Госсовета и Совета министров Кубы Фидель Кастро и Владимир Путин, сентябрь 2000 года, Нью-Йорк

После слов Сергея Рябкова советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал решительную реакцию Вашингтона, если Москва действительно начнёт переброску военных в страны Латинской Америки.



О возможном возвращении российских военных на Кубу в ведомстве Сергея Шойгу говорили ещё в 2015 году. О солидарности России с народом Кубы Сергей Рябков заявлял в июле 2021 года. В декабре 2021 года заместитель Сергея Лаврова допускал повторение «карибского кризиса».



Во времена СССР на Кубе в том числе был создан центр радиоэлектронной разведки в Лурдесе. Также на Кубе ВМФ СССР имел военно-морскую базу Сьенфуэгос и узел связи «Прибой» в местечке Эль-Габриэль. Попытка размещения советских ракет на острове едва не привела к ядерной войне в 1962 году.



О том, как служили на Кубе в позднем СССР, «Фонтанке» рассказал известный фотограф Сергей Максимишин, который проходил срочную службу на острове Свободы в 1985–1987 годах.



Заявления о возможном наращивании военного присутствия за рубежом идут на фоне переговоров Кремля и Запада о гарантиях безопасности в Европе, которые, по словам российских дипломатов, зашли в тупик.

