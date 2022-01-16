«Пока все ругают Беглова». Варламов показал, как плохо убирают Москву

Блогер Илья Варламов на утренней пробежке по Москве столкнулся с тем, что и в столице не всё идеально с уборкой улиц от снега. Хотя до Петербурга еще далеко.



«Пока все ругают Беглова, вот так выглядит бегодорожка в Москве. Вот как тут бежать... непонятно», — заявил блогер в своём Instagram 16 января и показал суровую снежную кашу под ногами.



Как писала «Фонтанка», петербуржцы вынуждены передвигаться по городу по стеночкам и козьими тропами между лужами, наледью и грязной снежной кашей. А местами — на коньках.

