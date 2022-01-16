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«Пока все ругают Беглова». Варламов показал, как плохо убирают Москву

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Фото: скриншоты видео/instagram.com/varlamov/
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Блогер Илья Варламов на утренней пробежке по Москве столкнулся с тем, что и в столице не всё идеально с уборкой улиц от снега. Хотя до Петербурга еще далеко.

«Пока все ругают Беглова, вот так выглядит бегодорожка в Москве. Вот как тут бежать... непонятно», — заявил блогер в своём Instagram 16 января и показал суровую снежную кашу под ногами.

Как писала «Фонтанка», петербуржцы вынуждены передвигаться по городу по стеночкам и козьими тропами между лужами, наледью и грязной снежной кашей. А местами — на коньках.

С начала года в Петербурге возбудили 173 дела о плохой уборке домов от снега и наледи. Виновным грозят штрафы.

Фото: скриншоты видео/instagram.com/varlamov/

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Комментарии (19)

gatchinskij
а, ну раз и в москве плохо убирают - то к беглову вопросов нет тогда
vic_5e4cd1938d1a8
На наших географических координатах никто и никогда не уберёт снег, так, чтобы всем понравилось. Различию могут быть разве, что в нюансах, а количество недовольных не уменьшится, даже если и стало бы в чём-то получше.
Можно убирать снег и лёд лучше, если бросить все дела, сделать эту уборку всеобщим национальным времяприпровождением и национальной идеей. Как было в Советской армии, если выпал снег, то все, как один, с утра до вечера этот снег убирают до асфальта и складывают в прямоугольные сугробы ...
И никакая Финляндия не пример в глобальном смысле.
Была уже немецкая управляющая компания, вроде, как в Петроградском районе. Никакого прорыва в обслуживании подведомственных домов и в помине не случилось. Даже, если бы в пределах координат России жили немцы или финны, китайцы, американцы с марсианами ..., то с уборкой снега и многими другими коммунальными вещами было бы всё точно также, если не хуже.
261575471
Это он типа похвастался, что не скользко????
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