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Президент Казахстана попросил смягчить наказание для части задержанных во время массовых беспорядков

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране из-за массовых беспорядков за различные правонарушения задержали около 2 000 человек. Об этом он написал в своем Twitter.

«Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. <...> По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания», — сообщил политик 14 января.

Время волнений в стране он назвал событиями «Трагического января».

Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным МВД Казахстана на 11 января, в связи с беспорядками в государстве задержали 9,9 тысячи человек.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. В ходе беспорядков происходили нападения на правительственные объекты, магазины, банки, офисы партий. Был захвачен аэропорт Алма-Аты. В стране был введён режим ЧП, отключён Интернет.

В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера».

СМИ сообщили о «зачистке» силового аппарата от ставленников прежнего президента, Назарбаева. 8 января экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене. 13 января стало известно, что экс-председатель КНБ и двое его заместителей проверяются «по фактам, направленным на насильственный захват власти».

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали.

Вывод миротворцев ОДКБ из республики начался 13 января.

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Комментарии (14)

VKuser678560
надо всех выпустить
VKuser4636990
Какая дальновидная просьба о собственной амнистии.
kоt-obormot
Поразительная наблюдательность позволила казахам не повторить ошибок Беларуси. Никаких шариков. Никаких фонариков. Без всяких предварительных деклараций. Сразу по рогам.©
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