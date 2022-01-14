Президент Казахстана попросил смягчить наказание для части задержанных во время массовых беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране из-за массовых беспорядков за различные правонарушения задержали около 2 000 человек. Об этом он написал в своем Twitter.



«Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. <...> По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания», — сообщил политик 14 января.



Время волнений в стране он назвал событиями «Трагического января».

