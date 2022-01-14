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Пока на Королёва полыхали Daewoo и KIA, очевидцы оттаскивали третьего кандидата в костер

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На парковке в Приморском районе Петербурга 14 января тушили автомобильный пожар. Две машины сгорели, еще одну совместными усилиями спасли очевидцы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре у дома 66, корпус 1 по проспекту Королёва поступила в 16:44. Горели автомобили KIA и Daewoo. Огонь потушили в 17:07, но он успел уничтожить сгораемые части машин. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» отмечает, что заполыхала «Дэу Нексия», и от нее пламя перекинулось на припаркованную рядом «КИА». На видео, снятом очевидцем, видно, как оказавшиеся рядом люди спасают еще один стоящий рядом автомобиль — внедорожник Nissan, до которого еще не достало пламя. Его, рискуя жизнями, подцепили тросом и оттащили от уже занявшихся легковушек.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16257798" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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«Пожарные быстро приехали, дольше пробирались по дворам», — отмечает в комментариях Анютка.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16257798" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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