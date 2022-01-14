Проект комплексной реставрации «Невской мануфактуры» подготовят к осени

Проектная документация реставрации зданий «Невской мануфактуры» с приспособлением будет подготовлена к осени этого года. Об этом «Фонтанке» 14 января сообщил председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.



«Договорились, что к осени будет разработан комплексный проект сохранения памятника, включающий консервацию, ремонт, реставрацию и приспособление. При проектировании должно быть предусмотрено воссоздание утраченных при пожаре частей здания с использованием исторического кирпича. В первую очередь сейчас необходимо выполнить укрепление сохранившихся конструкций стен и укрыть их от атмосферных осадков», — сказал Макаров в разговоре с «Фонтанкой».

