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Проект комплексной реставрации «Невской мануфактуры» подготовят к осени

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Проектная документация реставрации зданий «Невской мануфактуры» с приспособлением будет подготовлена к осени этого года. Об этом «Фонтанке» 14 января сообщил председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

«Договорились, что к осени будет разработан комплексный проект сохранения памятника, включающий консервацию, ремонт, реставрацию и приспособление. При проектировании должно быть предусмотрено воссоздание утраченных при пожаре частей здания с использованием исторического кирпича. В первую очередь сейчас необходимо выполнить укрепление сохранившихся конструкций стен и укрыть их от атмосферных осадков», — сказал Макаров в разговоре с «Фонтанкой».

В конце прошлого года комитету были представлены первые итоги обследования сгоревшего комплекса по Октябрьской набережной, 50. Его провела привлеченная собственником «опытная организация» по заданию КГИОП. На заседании рабочей группы с участием экспертов в области промышленной архитектуры, реставраторов и технологов, было озвучено, что некоторые стены стоят за счет собственного веса. У некоторых выявили отклонения, превышающие допустимые параметры. Такие конструкции предстоит укрепить и укрыть от осадков. При этом есть части стен, которые можно будет использовать как самонесущие при дальнейшей реставрации здания. Собственник на заседании заверил комитет, что будет сохранять уцелевшие элементы по максимуму.

Пожар на территории «Невской мануфактуры» вспыхнул около полудня 12 апреля. Ему был присвоен самый высокий ранг — № 5. Борьба с огнём продолжалась почти пять дней. При тушении погиб спасатель Илья Белецкий, 15 апреля его похоронили на Серафимовском кладбище. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, заподозрили генерального директора, владеющего зданием АО «Невская мануфактура», и его заместителя. Комплекс сгоревших зданий на Октябрьской набережной является объектом культурного наследия и подлежит восстановлению, заявили в Смольном. КГИОП через арбитраж потребовал от АО «Невская мануфактура» восстановить памятник за четыре года.

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Комментарии (1)

Pupin
Что за загадочное "приспособление"? Под жилую застройку приспособление?
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